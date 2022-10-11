Документы Фатимы Бизаковой представлены в Центризбирком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ЦИК РК сообщил о том, что Фатима Бизакова выдвинула свою кандидатуру в президенты Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

По данным пресс-службы, 11 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены следующие документы Бизаковой Фатимы о ее выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Практическая Психология»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Практическая Психология» о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Бизаковой Ф. о ее согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.