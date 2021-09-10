Документы другого гражданина РК использовала 61-летняя акмолинка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские обнаружили у жительницы Кокшетау поддельные документы, удостоверяющие личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, у жительницы Акмолинской области полицейские обнаружили поддельный паспорт и удостоверение личности.

«Установлено, что 61-летняя женщина, проживающая в городе Кокшетау, использует документы, удостоверяющие личность другого гражданина РК. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.385 УК РК «Использование поддельных документов». Проводится расследование», - отметили в ведомстве.

Полицейские настоятельное рекомендуют быть внимательными в обращении с документами, удостоверяющими личность, чтобы обезопасить себя от мошенников. Не передавать их посторонним лицам и хранить в надежном месте.

«Для изготовления паспорта, которым преступник сможет полноценно пользоваться, недостаточно подделать водяные знаки — паспорт с фальшивыми данными не пройдет проверку в электронных базах. Поэтому мошенники используют информацию из настоящего документа, а фотографию в фальшивый паспорт вклеивают свою. По паспорту с реальными данными мошенники могут взять кредиты в микрофинансовых организациях, зарегистрировать фирму, оформить рассрочку в интернет-магазине и так далее», - предостерегли акмолинцев сотрудники полиции.