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Документы для зачисления в вузы принимаются до 25 августа - Минобразования

16 Августа 2021 13:53
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Документы для зачисления в вузы принимаются до 25 августа - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все обладатели государственных образовательных грантов для зачисления в вузы должны представить свои документы до 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

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Для этого необходимо подать заявку через портал «электронного правительства» е.Gov.kz. Услуга будет доступна с 17 августа 2021 года.

Для зачисления в вузы на платной основе нужно обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.


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