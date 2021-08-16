Документы для зачисления в вузы принимаются до 25 августа - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все обладатели государственных образовательных грантов для зачисления в вузы должны представить свои документы до 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

Для этого необходимо подать заявку через портал «электронного правительства» е.Gov.kz. Услуга будет доступна с 17 августа 2021 года.

Для зачисления в вузы на платной основе нужно обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.