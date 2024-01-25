Документальный фильм о январских событиях в Казахстане показали в Бишкеке

В Бишкеке в кыргызско-казахском культурном центре имени Абая состоялся круглый стол на тему «Анализ заявления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 3 января 2024 года и оценка январских событий 2022 года» с просмотром документального фильма «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было», передает собственный корреспондент Kazinform.

В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, ведущие представители экспертного сообщества Кыргызстана и члены казахской диаспоры.

Фото: Гульмира Абдрахманова

Открывая круглый стол, с приветственным словом выступил посол Казахстана в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев, который отметил, что январские события 2022 года стали рубежом, открывшим новую эпоху в истории Казахстана. Посол подробно остановился на ключевых моментах интервью Глава государства Касым-Жомарта Токаева газете «Егемен Қазақстан».

Представляя участникам мероприятия фильм о январских событиях к просмотру, он подчеркнул, что казахстанский народ преодолел этот страшный кризис.

- Катастрофа была предотвращена только благодаря сплоченности наших граждан и решительным действиям всей вертикали власти, - отметил дипломат.

Кыргызский эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов, делясь размышлениями над знаковым интервью Касым-Жомарта Токаева газете «Егемен Қазақстан» и оценкой событий Қаңтара отметил, что этот доклад является приглашением к рассмотрению событий в Казахстане в большом масштабе.

- Президент РК К.Токаев, получая большой массив информации из разнообразных источников, излагая основные направления Нового Казахстана или давая оценку Қаңтару исходит из стратегической перспективы, - считает политолог.

По словам Шерадила Бактыгулова, анализ совокупности инициатив Президента РК, выдвинутых им с 2019 года, позволяет утверждать, что в Казахстане идет «бархатная» революция. Эксперт пояснил, что с точки зрения общественных и социальных наук понятие «бархатная» означает единство руководства страны и значительной части населения в стремлении изменить к лучшему жизнь в стране. Революция – потому что идет процесс коренного переустройства социального и политического строя Казахстана, отношений между госорганами и народом, что выразилось в Конституции Нового Казахстана с поправками от 5 июня 2022 года и концепции «Слышащее государство».

- В Казахстане происходит изменение политического строя, начиная с самого низового уровня. Введены парламентские выборы по спискам политических партий, выборы акимов и глав городов областного значения, маслихатов. Начал работу Конституционный суд. Идет создание новой экономической модели Казахстана. Внедрены новый расчет заработной платы с учетом инфляции, социальный кодекс для малоимущих граждан, предусмотрены отчисления детям из Национального фонда и многое другое, - сказал он.

Комментируя январские события, эксперт подчеркнул, что в первую очередь необходимо говорить о мировоззренческом разломе между сторонниками «старого» и Нового Казахстана.

- На мой взгляд, январские события 2022 года стали вооруженным покушением «старого» Казахстана на мирное и устойчивое развитие страны. «Старый Казахстан» — это люди, желающие по старинке присваивать себе природную ренту, которая принадлежит народу страны. Поэтому сторонники «старых» методов управления страной и экономикой воспользовались недовольством жителей ряда городов для того, чтобы организовать вооруженный переворот, ввергнуть страну в хаос и беспорядок, и на этой «мутной» волне вернуть «старые» порядки. Надо отдать должное казахстанцам, которые не поддержали такие поползновения и открыто выступают против реставрации «старых» порядков, - отметил политолог. - В документальном фильме очень хорошо показано, что спираль насилия закручивалась со знанием дела, были распределены роли, подготовлено холодное и огнестрельное оружие, выбраны объекты нападения, места сбора, маршруты передвижения и отхода. Такую работу в масштабах Казахстана невозможно проделать за 2-3 дня. Налицо мы видим признаки подготовки, которая заняла не менее 6-7 месяцев. Мирные протесты в Мангистауской области стали поводом дня «Х». На этой волне появились желающие «половить рыб в мутной воде.

Шерадил Бактыгулов считает, что решительность Верховного главнокомандующего, верность присяге подавляющего большинства силовиков и поддержка казахстанского общества решений и действий Президента Касым-Жомарта Токаева, и силовиков предотвратили более тяжкие последствия для будущего страны и общества.

- Чтобы осмыслить филигранность управленческой практики Президента РК К.Токаева и тем самым достоверно проанализировать его действия, надо вспомнить контекст событий, в рамках которых ему пришлось принимать решения, - заключил эксперт.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

Руководитель Центра социально-политических исследований «Элчи» Денис Бердаков отметил, что представленный документальный фильм является понятным и максимально реалистичным отображением того, что было.

- Действительно, нужно было время, чтобы власти Казахстана смогли преодолеть все последствия и говорить откровенно со своим народом. После просмотра фильма всем всё стало понятно, нет каких-то теней, в которых бы прятались недомолвки, - сказал он.

Директор «Центра стратегических исследований Евразия» Бакытбек Жумагулов, останавливаясь на интервью К.Токаева газете «Егемен Қазақстан», подчеркнул важность того, что на уровне главы государства происходит рефлексия относительно январских трагических событий по прошествии определенного периода времени.

- Такой анализ со стороны Президента страны показывает, что происходят системные изменения всех тех внутренних причин и факторов, приведших к трагическим событиям. По моему анализу происходила борьба инклюзивных и экстрактивных институтов, которая была в Казахстане с приходом нового президента. В интервью отмечается, что Касым-Жомарт Токаев в 2019 году начал процесс формирования инклюзивных институтов, то есть включение широких слоев общества и других акторов в процесс принятия решений. Доклад Главы государства действительно реалистичный, в нем акцент сделан уже не на внешние факторы, а произошла серьезная рефлексия, проведен анализ. Такой подход закладывает основу для развития братского Казахстана, - прокомментировал политолог.