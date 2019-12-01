-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
Документальный фильм «Самый первый день» покажут на телеканале «Хабар»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире телеканала «Хабар» в 13:00 выйдет документальный фильм «Самый первый день», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы вносим изменения в сетку вещания на 1 декабря, в связи с изменением хронометража концерта с участием Елбасы. Таким образом ДФ «Самый первый день» выйдет в 13:00 часов», - говорится в сообщении ТРК Президента РК.
Отмечается, что концерт начнется в 13:15.
Напомним, ранее был показан документальный фильм «Рядом с Первым».
Сегодня отмечается День Первого Президента.
Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Праздник отмечается с 2012 года.
- Исторические моменты независимости: опубликован видеоролик с Елбасы
- Фотовыставка «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» открылась в Нацмузее
- День Первого Президента Казахстана отметили в Анкаре
- Личность Елбасы глазами мировых лидеров
- 19 полицейских с именем Нурсултан служат в полиции СКО
- Ко Дню Первого Президента в Атырау прошло торжественное мероприятие
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана