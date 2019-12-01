Документальный фильм «Самый первый день» покажут на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире телеканала «Хабар» в 13:00 выйдет документальный фильм «Самый первый день», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вносим изменения в сетку вещания на 1 декабря, в связи с изменением хронометража концерта с участием Елбасы. Таким образом ДФ «Самый первый день» выйдет в 13:00 часов», - говорится в сообщении ТРК Президента РК.

Отмечается, что концерт начнется в 13:15.

Напомним, ранее был показан документальный фильм «Рядом с Первым».

Сегодня отмечается День Первого Президента.

Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Праздник отмечается с 2012 года.