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Документальный фильм «Самый первый день» покажут на телеканале «Хабар»

1 Декабря 2019 11:31
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Документальный фильм «Самый первый день» покажут на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире телеканала «Хабар» в 13:00 выйдет документальный фильм «Самый первый день», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы вносим изменения в сетку вещания на 1 декабря, в связи с изменением хронометража концерта с участием Елбасы. Таким образом ДФ «Самый первый день» выйдет в 13:00 часов», - говорится в сообщении ТРК Президента РК.

Отмечается, что концерт начнется в 13:15.

Напомним, ранее был показан документальный фильм «Рядом с Первым».

Сегодня отмечается День Первого Президента.

Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года: в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахской ССР. Праздник отмечается с 2012 года.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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