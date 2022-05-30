30 Мая 2022 13:40

Документальный фильм «Референдум» покажут казахстанские телеканалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 5 июня состоится республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом передает МИА «Казинформ».

Подробнее о значении республиканского референдума в дальнейшей судьбе страны можно посмотреть в документальном фильме «Референдум».

В этом фильме будут представлены мнения должностных лиц об основных изменениях в Конституции и их влиянии на развитие страны, а также мнения жителей регионов.

Сегодня, 30 мая, документальный фильм «Референдум» покажут телеканалы «Казахстан» - в 16:05; «Казах ТВ» - в 20:15; «Алматы» - в 20:35.