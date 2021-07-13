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Документальный фильм о спецоперации «Жусан» подготовили в КНБ

13 Июля 2021, 16:28
Документальный фильм о спецоперации «Жусан» подготовили в КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Комитета национальной безопасности представила документальный фильм «Рақымды ұйғарым», посвященный масштабной работе, проведенной в рамках гуманитарной спецоперации «Жусан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

​В фильме оперативный сотрудник органов национальной безопасности впервые раскрывает обстоятельства пребывания в зоне вооруженного конфликта, подготовительного процесса спецоперации, рассказывает о силах и средствах государственных органов, задействованных в проведении уникальной операции по возвращению казахстанских граждан из Сирии.

​Также о проводимой работе по репатриации, социализации и реабилитации наших соотечественников рассказывают министр информации и общественного развития А. Балаева, заместителя Министра иностранных дел РК, ныне Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединённых Штатах Америки Ашикбаев Е.Н.


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