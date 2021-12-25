Документальный фильм о Северном Казахстане подготовил Телерадиокомплекс Президента
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый документальный фильм «Главная житница Казахстана» представил Телерадиокомплекс Президента РК в рамках спецпроекта «Сильные регионы – сильный Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК Президента.
Новый документальный фильм, снятый в рамках спецпроекта ТРК Президента РК «Сильные регионы – сильный Казахстан», рассказывает о практических достижениях Северо-Казахстанской области в развитии социально-экономической сферы, вкладе региона в укрепление экономики страны, повышения благосостояния населения.
Фильм знакомит зрителя с историей региона, природным, культурным и образовательным потенциалом. Не менее интересны интервью с местными жителями, любящими свой край и работающими на его благо.
Чем знаменит север Казахстана, входящий в число главных зерносеющих регионов страны?
Какими достижениями в социально-экономической сфере область выделяется среди других территорий Казахстана?
Каков вклад севера Казахстана в развитие экономики страны и реализации государственных программ развития? Обо всем этом - в новом документальном фильме на YouTube-канале ТРК Президента РК.
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