Документальный фильм о Северном Казахстане подготовил Телерадиокомплекс Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый документальный фильм «Главная житница Казахстана» представил Телерадиокомплекс Президента РК в рамках спецпроекта «Сильные регионы – сильный Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК Президента.

Новый документальный фильм, снятый в рамках спецпроекта ТРК Президента РК «Сильные регионы – сильный Казахстан», рассказывает о практических достижениях Северо-Казахстанской области в развитии социально-экономической сферы, вкладе региона в укрепление экономики страны, повышения благосостояния населения.

Фильм знакомит зрителя с историей региона, природным, культурным и образовательным потенциалом. Не менее интересны интервью с местными жителями, любящими свой край и работающими на его благо.

Чем знаменит север Казахстана, входящий в число главных зерносеющих регионов страны?

Какими достижениями в социально-экономической сфере область выделяется среди других территорий Казахстана?

Каков вклад севера Казахстана в развитие экономики страны и реализации государственных программ развития? Обо всем этом - в новом документальном фильме на YouTube-канале ТРК Президента РК.