25 Августа 2022 21:48

Документальный фильм о наркозависимых сняли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Документальный фильм основан на реальных историях тех, кто связал свою жизнь с наркотиками и психотропными веществами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением противодействия наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с общественным объединением создан документальный фильм . Социальный проект по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе новых синтетических наркотиков, реализован ОО «Юные лидеры Костаная».

«Документальный фильм был снят при поддержке управления здравоохранения Костанайской области. Кинолента о трагедии тех, кто однажды захотел просто попробовать это «зелье», показывает положение людей, в котором они теперь оказались», - говорит председатель общественного объединения Гульсум Бисимбаева.

Авторы проекта постарались всесторонне рассказать о негативных последствиях приема наркотиков. При условиях полной анонимности, в фильм вошли кадры и интервью костанайцев, которые в данный момент проходят лечение от наркотической зависимости. Это наглядный опыт людей, которые были вовлечены в эту среду.

«В этот раз постарались узнать тему более глубоко со стороны людей, которые долгое время употребляли различные наркотики», - делится документалист и видеограф Глеб Коломиец.

Как отметила сотрудник управления противодействия наркопреступности департамента полиции Костанайской области Айгуль Ерадилова, в основу этого фильма легли реальные истории наркозависимых.

Фильм - наглядный пример того, что наркотики постепенно уничтожили все хорошее в жизни героев. Но сейчас они борются с зависимостью, собрав всю силу воли, и у них есть огромное желание вернуться к нормальной жизни.