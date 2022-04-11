Документальный фильм «Халыққа қамқорлық» выпустил ТРК Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента выпустил фильм «Халыққа қамқорлық» о тех, чьи возможности ограничены и кому необходима помощь, и о добрых и благородных людях, которые отозвались протянуть руку помощи в тяжелый для страны момент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошло три месяца с момента объявления о создании фонда «Қазақстан халқына», безвозмездно помогающего населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации и нуждающемуся в поддержке по вопросам здравоохранения и социальной защиты. Также Фонд способствует обеспечению доступности социальных услуг для групп населения, возможности которых ограничены доходами и другими обстоятельствами.

История первого героя в фильме повествует и отражает трагические январские события.

Еркебулан Карсыбеков - командир батальона десантно-штурмовой бригады. Вместе с товарищами они обеспечивали общественный порядок в городе в период январских событий. Он поведал о том, как они действовали в трагические дни для страны. Супруга Еркебулана так же, как и многие жены военнослужащих, полицейских, ждала мужа дома, каждый раз просила у Аллаха о его здравии. Несмотря на полученные ранения, Еркебулан старался не подавать виду, чтобы супруга и близкие не переживали.

Еркебулан вернулся домой спустя 18 дней. Но сколько же погибших стражей порядка, военнослужащих. По официальным данным, погибло 230 человек, ещё тысячи получили ранения.

В этом непростом для страны положении создаётся фонд «Қазақстан халқына», который занимается решением реальных проблем в области здравоохранения, образования, социальной поддержки, помощью детям с редкими заболеваниями. Как отметил тогда Глава государства, средствами Фонда будут поддержаны семьи погибших полицейских и военнослужащих.

Щедрые и добрые казахстанцы из разных уголков страны начали отправлять средства в Фонд для оказания помощи нуждающимся.

«Есть большая надежда. Совместно с Министерством здравоохранения и уполномоченными органами выяснили, насколько полезным будет наш Фонд. Мы изучили контингент лиц, которым необходима помощь», - отмечает глава Фонда Болат Жамишев.

Однако нуждающихся в помощи много. Три ребёнка жительницы Атырау Мины Хадисовны болеют тяжёлыми заболеваниями. Их первенец Бауыржан родился здоровым в 2003 году. Заболевание начинает проявляться через два года после рождения. Родители обогащались во все инстанции, чтобы вылечить чадо, однако с каждым годом ребёнку становилось хуже. Врачи старались вылечить Бауыржана, однако безрезультатно…

Спустя пять лет в этой семье рождается Айша. Девочка родилась здоровой, однако через два года начинают проявляться те же симптомы, что у старшего брата. Родители обогащались в лучшие клиники столицы и Алматы, не пали духом, однако отечественная медицина не смогла помочь деткам.

После рождается третий ребёнок - девочка по имени Ая. Когда ей исполняется два года, у девочки начинают проявляться те же симптомы, что у старших детей.

«Реабилитационные центры не могут нас лечить. У моей дочки начинаются судороги при лечении. Есть такая опасность. С прошлого года проходим лечение в Ташкенте. Прошли три курса, уже замечаем положительные изменения», - рассказывает мама девочки.

Однако, чтобы продолжить лечение, необходимы значительные средства. Поэтому супруги возлагают особую надежду на получение помощи от Фонда «Қазақстан халқына».

«Мы проделали большую работу для оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Мы оплатили 4 млрд тенге для закупа лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Приняли решение, что необходимо выделить еще 14,7 млрд тенге для закупа лекарств», - говорит глава Фонда.

Ещё одному маленькому жителю Атырау - мальчику по имени Муса, который только в прошлом году появился на свет, требуется серьезная операция на сердце. В Казахстане такую операцию не делают. Только врачи США , Германии и Израиля готовы принять ребёнка на лечение. Семья Султашевых решила обратиться за помощью в Фонд «Қазақстан халқына». Отец ребёнка выразил надежду на то, что Фонд окажет помощь.

По словам Болата Жамишева, от казахстанцев с просьбой выделить средства на лечение за рубежом поступило около 300 заявок.

«Сейчас совместно с одним Фондом работаем над тем, чтобы отправить одного ребёнка на проведение операции на сердце в Южную Корею и ещё одного ребёнка в Москву. Однако такую работу будем проводить, отработав совместно с уполномоченными органами», - говорит глава Фонда.

В регионах неравнодушные граждане начали оказывать свою помощь лицам, чьи возможности ограничены.

Гульбарам работает над реализацией социально значимых проектов. Она работает в инклюзивном направлении и занимается лечением и реабилитацией особенных деток.

Одни из тех, кому была оказана помощь Фонда «Қазақстан халқына» - семья Алдабергеновых. У девочки Айсезим диагноз «атрофия мышц». Девочка все понимает, говорит первые слова, однако встать на ножки не может, не может поднять голову.

«Нам сообщили, что Фонд «Қазақстан халқына» выделит средства в размере 1 млрд тенге на лечение нашей дочки», - поделилась мама девочки.

В конце февраля попечительский совет Фонда выделил 7 млрд тенге семьям погибших военных и полицейских в период январских событий, по 3 млн тенге военным и полицейским получившим ранение, и детям, оставшимся без родителей.

Все показанные в фильме семьи также уверены в том, что Фонд не оставит их без внимания и окажет помощь.