Документальный фильм «Афганский узел» подготовил Телерадиокомплекс Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК подготовил документальный фильм «Афганский узел». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Режим талибов и формирование Исламского Эмирата Афганистан устраивает не всех. Но какая есть альтернатива? Ответ - в инициативах Президента Казахстана, озвученных в Душанбе на саммитах ОДКБ и ШОС, а также на первом в истории совместном заседании двух объединений», - говорится в сообщении к опубликованному видеоролику.



Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в совместном заседании ОДКБ и ШОС.

Глава государства в своем выступлении отметил, что последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации.



