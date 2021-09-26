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    19:38, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Документальный фильм «Афганский узел» подготовил Телерадиокомплекс Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК подготовил документальный фильм «Афганский узел». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Режим талибов и формирование Исламского Эмирата Афганистан устраивает не всех. Но какая есть альтернатива? Ответ - в инициативах Президента Казахстана, озвученных в Душанбе на саммитах ОДКБ и ШОС, а также на первом в истории совместном заседании двух объединений», - говорится в сообщении к опубликованному видеоролику.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в совместном заседании ОДКБ и ШОС.

    Глава государства в своем выступлении отметил, что последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации.



    Теги:
    Президент Казахстана Международная деятельность Главная Видео Афганистан Безопасность Внешняя политика Казахстана
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