Документ об изменениях в Договоре о Евразийском экономическом союзе принял Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью принятия Протокола является предоставление должностным лицам и сотрудникам Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) и Суда Евразийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС), являющихся гражданами Российской Федерации права на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Протоколом предусмотрено внесение изменений в Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском экономическом союзе (приложение 32 к Договору о ЕАЭС), в части:

- увеличение требуемого стажа государственной службы, необходимого для получения пенсии за выслугу лет. В настоящее время согласно изменениям в российском законодательстве, требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода;

- исключения дискриминации должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС – граждан Российской Федерации в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы ЕАЭС. В настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов, имеющим специальные звания, периоды работы в Комиссии и Суде ЕАЭС при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.

Вступление в силу Протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации.