Документ о техосмотре авто переведут в цифровой формат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скоро казахстанские водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии.



Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводит активную работу по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - «Диагностическая карта технического осмотра» будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

«На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile. По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени», - говорится в сообщении МИИР.

В ведомстве подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается.