Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Документ о назначении Абикея Сатпаева представителем нацмилиции, подписанный Алиханом Букейхановым, нашли в Семее

Гульмира Байзакова
7 Апреля 2023, 18:19
Документ о назначении Абикея Сатпаева представителем нацмилиции, подписанный Алиханом Букейхановым, нашли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ученые Павлодарского педагогического университета имени Алкея Маргулана в ходе научно-исследовательской экспедиции в архивах города Семея нашли уникальный документ, подписанный общественным и государственным деятелем, организатором и лидером национально-демократической партии «Алаш» Алиханом Букейхановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В документе от 20 июня 1918 года председатель Алаш-Орды Алихан Букейханов уведомляет Семипалатинский военный штаб о назначении представителем Отдела Национальной милиции Всекиргизского народного совета Алаш-Орды Абикея Сатпаева вместо отозванного Ахмета Байтурсынова.

Один из ярких представителей просветительства, образования Казахстана начала XX века Абикей Сатпаев родился в 1881 году в ауле Шадра (впоследствии совхоз имени К.И. Сатпаева) Баянаульского района Павлодарского уезда. Видный педагог, работал преподавателем в Павлодарском русско-казахском училище, затем являлся председателем Семипалатинского губоно, преподавал в Семипалатинской учительской семинарии, был первым директором Семипалатинского педагогического техникума.

photo

Абикей Сатпаев – двоюродный брат Каныша Сатпаева, который очень его уважал и был благодарен ему за полученное образование. Среди его учеников казахский учёный, археолог А.Х. Маргулан.

Абикей Сатпаев – участник национально-освободительного движения «Алаш-Орда». Был знаком и тесно общался с лидером национально-освободительного движения, просветителем, писателем, ученым Ахметом Байтурсыновым. Его соратниками по партии «Алаш» были Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймаутов и др. В 1937 году Абикей Сатпаев был арестован и приговорен к расстрелу.

photo

Документ был найден в Центре документации новейшей истории в городе Семее. Ученые Margulan university Асель Аманова и Аймекен Сыздыкова совместно с заместителем руководителя Государственного архива Павлодарской области Надеждой Кубик выезжали туда в составе рабочей группы Региональной комиссии по вопросам реабилитации жертв политических репрессий.

ЦДНИ – это старейший в Казахстане государственный архив, в фондах которого хранятся документы, отражающие социально-политическую и экономическую историю Павлодарской области.

Член региональной комиссии по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий, ассоциированный профессор Margulan university Асель Аманова рассказала, что в процессе работы были выявлены и откопированы документы, которые могут пролить свет на трагические страницы нашей истории, реабилитировать имена людей, оказавшихся жертвами политических репрессий.

photo

«По поручению Главы государства в Казахстане в 2020 году была создана Государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Для системной организации ее работы начали работу региональные комиссии во всех городах. Теперь многие документы рассекречены, и материалы по осужденным стали доступны для исследований», - сказала она.

Благодаря поддержке специалистов Центра документации новейшей истории под руководством Болата Мусина и его заместителя Марины Перебеевой удалось плодотворно поработать и выявить ценнейшие документы, которые пополнят историю нашего региона и будут включены в фонды госархива области на правах подлинников.

На основе собранного богатого материала планируется публикация сборников документов.



Павлодарская область   Вузы   История Казахстана   Абайская область   Семей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете