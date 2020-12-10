Документ о культуре проведения поминальных обедов принял ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе проведения IV республиканского форума имамов председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы рассказал о том, что в ходе проведения форума приняты документы о культуре проведения поминальных обедов, возведении могил, а также об интеллектуальности имамов. По его словам, эти документы будут способствовать культурному просвещению населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 января 2020 года исполнилось 30 лет со дня основания Духовного управления мусульман Казахстана. Это общая годовщина всех мусульман страны. Духовное управление, история которого насчитывает более четверти века, за несколько лет стало важным центром духовной жизни мусульманской общины. Сегодня фетвы и решения муфтията по глубоким и актуальным вопросам в сфере религии играют важную роль в обществе. Широко пропагандируется преемственность религии и традиций. Благотворительные акции приобрели новый характер», - отметил верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Сегодня от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева около 20 священнослужителей получили благодарственные письма, медали.

«Мы выражаем огромную благодарность Президенту за награды. Наши имамы вносят особый вклад в укрепление мира и согласия в стране. Даже в период пандемии они участвовали в поминальных церемониях, рискуя своим здоровьем», - сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

«В ходе проведения форума приняты документы «Культура проведения поминальных обедов», «Культура возведения могил и их посещения», «Интеллектуальный имам». Эти документы положительно влияют на систематизацию религиозных обрядов, совершаемых населением, и на выбор священнослужителей, достойных статуса интеллектуальных имамов. Мы возлагаем большие надежды на то, что эти документы будут способствовать культурному просвещению населения», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

К слову, документ «Культура проведения поминальных обедов» объясняет идею проведения поминальных обедов, ее место и роль в религии, семь столпов культуры поминок: искренность, собрание на поминках, чтение Корана и молитвы, избегание расточительства, чтение проповеди, поминание усопшего, соблюдение этикета при проведении поминок. Этот документ призывает население соблюдать единые правила проведения поминальных обедов, предотвращать расточительство и роскошь. В целом, формирует культуру проведения поминок и дает новый импульс систематизации религиозных обрядов и церемоний.

Документ «Культура возведения могил и их посещения» направлен на создание единой культуры возведения могил усопших среди мусульманской общины страны, упорядочение процесса посещения кладбищ. Он объясняет значение и назначение могил, типы надгробий, кладбищ и мавзолеев. Призывает соблюдать этикет посещения могил, читать Коран усопшим и объясняет порядок посещения кладбищ женщинами.

Документ «Интеллектуальный имам» призывает имамов мечетей быть высокообразованными, активными в обществе и социальных сетях, владеть красноречием и навыками публичных выступлений. Документ содержит ряд требований и правил отбора священнослужителей в высшую категорию в соответствии с их образованием и квалификацией, профессионализмом и ответственностью. При этом планируется отбор специалистов, достойных высокого статуса интеллектуального имама в духовенстве. В целом этот документ является основой для внесения соответствующих изменений и дополнений в структуру системы деятельности ДУМК, правил мечети и кадровую политику.

Напомним, сегодня в честь 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана, в здании Муфтията прошел IV республиканский форум имамов на тему «Ислам - источник культуры и добра».

Основная цель проведения форума - формирование культуры религиозных обрядов и церемоний на основе национальных духовных традиций среди мусульманского сообщества и принятие документов для отбора священнослужителей, достойных статуса интеллектуального имама.