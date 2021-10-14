Доктрина достижения углеродной нейтральности Казахстаном представлена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев презентовал Доктрину достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в продолжение курса, заявленного вами по достижению углеродной нейтральности, позвольте представить презентацию проекта Доктрины достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года», - сказал Сериккали Брекешев на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

По его словам, Доктрина была разработана на основе моделирования реальной экономики с помощью наилучших передовых моделей, таких как: TIMES, CGE и System Dynamics.

«Это позволило определить наиболее оптимальный путь декарбонизации экономики Казахстана с точки зрения наименьших инвестиционных затрат и получения наибольшего экономического эффекта», - заключил министр.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.