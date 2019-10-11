Доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее - Зауреш Аманжолова

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Сегодня в Атырауском перинатальном центре, где двух медиков подозревают в убийстве новорожденного, побывала правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым, а также депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что сейчас происходит – это травмирует коллектив. Видим немного страха. Почему? Потому что за каждое свое действие сегодня врач боится, что будет наказан. Поэтому каждое дежурство для врача – это подвиг. Нужно быстрое принятие решения. Ставить вопрос об операции или ее отмене? То есть это экстренный случай, где промедления быть не должно. А врач без риска не может быть врачом», - поделилась увиденным и услышанным при беседах с врачами Атырауского перинатального центра депутат Мажилиса парламента РК Зауреш Аманжолова.

Депутат сделала акцент на том, что особую тревогу вызывает и то, что 31 сотрудник центра написали заявления на увольнение по собственному желанию.

«Кадровая политика в сфере здравоохранения в нашей стране не самая утешительная. А тем более, что увольняются акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи. В роддомах это особая профессия – таких специалистов катастрофически не хватает», -говорит Зауреш Аманжолова.

Депутат рассказала, что увидела, как приходят в роддом женщины, собирающиеся стать мамами. Разговаривала с ними. В большинстве своем они верят врачам, не сомневаясь в их профессионализме.

«Поэтому доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее. Просто отдавать все свои знания и опыт, помогая женщинам стать мамами», - считает Зауреш Аманжолова.

Напомним, на прошлой неделе в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.