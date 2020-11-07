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Доктор о коронавирусе: Человек особенно заразен в начальной стадии

7 Ноября 2020 17:07
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Доктор о коронавирусе: Человек особенно заразен в начальной стадии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране наблюдается прирост заболевания коронавирусом. За сутки число инфицированных перевалило уже за 600. Как уберечься от коронавируса и не заболеть, рассказала заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК, д.м.н., профессор Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ляззат Ералиева объяснила, на какой стадии заразившийся человек особенно опасен для окружающих.

«У вируса COVID-19 очень высокая способность к размножению, вследствие чего эти вирусы так быстро распространяются среди людей. Поражение происходит при близком контакте и достаточно 15 минут для заражения. Особенно человек заразен в начальной стадии, когда человек кажется здоровым и только начинает покашливать. Заражение возможно не только при кашле, но даже, когда человек разговаривает. Например, люди в лифте могут заразиться от зараженного человека в течение нескольких секунд без какого-либо прямого контакта», - сказала Ляззат Ералиева корреспонденту агентства.

По ее словам, очень важно все же избегать тесных помещений, где находится много людей.

«Обязательно после улицы мыть руки мылом - обычное мыло может разрушить и смыть вирус в течение полминуты, поэтому надо мыть руки не менее 20-30 секунд. В закрытых помещениях носить маски и, что очень важно, регулярно их менять, через каждые 1,5-2 часа непрерывного ношения. Дома обеспечить свежий воздух, ежедневную влажную уборку. Не запускать болезнь, быть внимательным к себе», - подчеркнула доктор.

Напомним, ранее Ляззат Ералиева ответила, с чем же связан резкий рост вспышки коронавируса в стране и почему смертность от инфекции выросла летом.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус-Аналитика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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