Доктор о коронавирусе: Человек особенно заразен в начальной стадии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране наблюдается прирост заболевания коронавирусом. За сутки число инфицированных перевалило уже за 600. Как уберечься от коронавируса и не заболеть, рассказала заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК, д.м.н., профессор Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ляззат Ералиева объяснила, на какой стадии заразившийся человек особенно опасен для окружающих.

«У вируса COVID-19 очень высокая способность к размножению, вследствие чего эти вирусы так быстро распространяются среди людей. Поражение происходит при близком контакте и достаточно 15 минут для заражения. Особенно человек заразен в начальной стадии, когда человек кажется здоровым и только начинает покашливать. Заражение возможно не только при кашле, но даже, когда человек разговаривает. Например, люди в лифте могут заразиться от зараженного человека в течение нескольких секунд без какого-либо прямого контакта», - сказала Ляззат Ералиева корреспонденту агентства.

По ее словам, очень важно все же избегать тесных помещений, где находится много людей.

«Обязательно после улицы мыть руки мылом - обычное мыло может разрушить и смыть вирус в течение полминуты, поэтому надо мыть руки не менее 20-30 секунд. В закрытых помещениях носить маски и, что очень важно, регулярно их менять, через каждые 1,5-2 часа непрерывного ношения. Дома обеспечить свежий воздух, ежедневную влажную уборку. Не запускать болезнь, быть внимательным к себе», - подчеркнула доктор.

Напомним, ранее Ляззат Ералиева ответила, с чем же связан резкий рост вспышки коронавируса в стране и почему смертность от инфекции выросла летом.