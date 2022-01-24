Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 проведут к лету

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 планируется провести к лету 2022 года. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«В настоящее время прототип белорусской вакцины уже получен, есть лабораторный образец. В лаборатории подтверждено, что он повышает и клеточный иммунитет, и гуморальный иммунитет. И подтверждено на животных, что он не обладает токсическим действием. В настоящее время разрабатывается лабораторный регламент, вся методика получения в лабораторных условиях. Идет подготовка переноса на производственные масштабы», - сказала Елена Кроткова.

Параллельно подготовлен проект и уже ведется строительство завода по производству белорусской вакцины в Витебском районе на базе ОАО «БелВитунифарм».

«Что касается научных изысканий, то к лету планируются доклинические испытания, и уже производственный выпуск - к сентябрю 2023 года», - добавила первый замминистра.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, вся работа складывается из трех этапов: лабораторного, опытно-промышленного и промышленного. Активный компонент отечественного препарата будут производить на предприятии в Витебском районе, а на заводе «Белмедпрепараты» в Минске вакцину будет разливать и выпускать готовую форму.