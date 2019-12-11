Доклад ПРООН: Казахстан на 50-м месте в рейтинге стран по индексу человеческого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан был представлен ключевой документ Программы развития ООН (ПРООН) – Доклад о человеческом развитии за 2019 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПРООН в Казахстане.

В докладе «За рамками дохода, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке», предлагаются новые подходы к оценке прогресса за рамками экономического роста.

Отмечается, что страны со средним уровнем дохода в Европе и Центральной Азии, включая Казахстан, достигли беспрецедентно высокого уровня жизни. Несмотря на это, изменение климата и технологические прорывы могут серьезно замедлить прогресс стран региона в сокращении неравенства.

Как указывается в докладе, сокращение среднего класса, высокий уровень неформальной и нестабильной занятости, пробелы в социальной защите, эмиграция квалифицированных и молодых работников, а также восприятие неравенства перед законом делают проблемы неравенства особенно актуальными в данном регионе.

По мере сокращения в базовом уровне жизни возникают новые формы неравенства. Они вызваны неравномерным доступом к технологиям и образованию и усугубляются климатическим кризисом.

Так, почти 90 процентов энергии регион получает за счет ископаемого топлива, и почти 30 процентов земель классифицированы как деградированные. И хотя регион занимает среднее место по мировому показателю расходов на исследования и разработки, соотношение занятости высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников здесь составляет всего половину от этого соотношения в странах ОЭСР — разрыв, преодолеть который может оказаться все сложнее по мере стремительного развития технологий в богатых странах.

«Неравенство ослабляет социальную сплоченность и доверие людей к правительству, институтам и друг к другу. Оно наносит ущерб экономике и обществу. Казахстан достиг высокого уровня человеческого развития с 1992 года. Тем не менее, необходимы новые меры для устранения существующих и новых форм неравенства, обусловленных климатическими изменениями и неравномерным доступом к технологиям», - отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.





В докладе анализируются различные формы социально-экономического неравенства в трех аспектах - за рамками дохода, за рамками средних показателей и за рамками сегодняшнего дня - и предлагается целый ряд возможных мер для борьбы с ними.

Согласно рейтингу стран по индексу человеческого развития (ИЧР), представленном в докладе, Казахстан в 2018 году занял 50-е место из 189 и вошел в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В период с 1990 по 2018 год показатель ИЧР в Казахстане увеличился на 18,5 %, а валовый национальный доход на душу населения на 61,8 %. За 28 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане увеличилась на 6,5 года, средняя продолжительность обучения увеличились на 3,7 года, а ожидаемая продолжительность обучения увеличились на 2,9 года.

В казахстанском разделе доклада также приводятся меры по дополнительным специализированным индексам, таким как Индекс человеческого развития, скорректированным с учетом неравенства (IHDI), Индекс гендерного развития (GDI), Индекс гендерного неравенства. Представлена отдельная информация о качестве человеческого развития, гендерных аспектах и расширении прав и возможностей женщин, окружающей среде и социально-экономической устойчивости. Казахстан достиг хороших результатов по ряду аспектов человеческого развития, но имеет некоторые проблемы в области окружающей среды.





ПРООН предлагает решения в области человеческого развития в Казахстане с 1993 года и поддерживает реализацию национальных приоритетов в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.