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Доклад о цифровом тенге в качестве пилотного проекта опубликовал Нацбанк РК для публичного обсуждения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Мая 2021, 13:59
Доклад о цифровом тенге в качестве пилотного проекта опубликовал Нацбанк РК для публичного обсуждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге Национальный банк Казахстана планирует провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

Национальная цифровая валюта – это перспективная форма денежных средств, являющихся обязательством Национального Банка Республики Казахстан и представленных в цифровой форме. Цифровой тенге будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Национальный Банк обеспечит инфраструктуру.

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Для принятия решения о выпуске Цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему.

Национальный Банк Республики Казахстан планирует проводить эту работу совместно с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

В мае 2021 года опубликован исследовательский доклад Национального Банка Республики Казахстан для публичных обсуждений.


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