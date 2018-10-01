Докфильм об акмолинском селе покорил фестиваль «ТЭФИ-Содружество-2018»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Региональный телеканал «Kókshe» стал обладателем премии «ТЭФИ-Содружество-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Амолинский областной филиал АО «РТРК «Казахстан» стал обладателем премии телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество-2018», впервые прошедшего в Узбекистане.

«Акмолинские тележурналисты отправили на рассмотрение жюри фестиваля документальный фильм об уникальном селе в Целиноградском районе, где расположено одноименное предприятие - агрофирма «Родина». Его руководитель Иван Сауэр после распада Советского Союза сумел сохранить бывший совхоз и превратить его в образцовый сельский населенный пункт страны. Здесь налажено производство молока со всем циклом переработки, созданы прекрасные условия для проживания его работникам, преимущественно местным жителям», - рассказали в ведомстве.

По словам автора документального фильма «Родиться, быть успешным», редактора регионального телеканала «Kókshe» Юрия Обердиенко, эта победа является результатом слаженной работы всего коллектива. И, конечно, выбора героя телепроекта - известного предпринимателя Ивана Сауэра, создавшего такое село, где нет безработицы и преступности.

По информации ведомства, в нынешнем году право на премии престижного телевизионного фестиваля оспаривали представители 12 стран СНГ. Они представили на суд жюри работы на тему: «Образ Родины: время, место, судьба». Лавры победителей с акмолинскими тележурналистами в других номинациях разделили их коллеги из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и российского «Первого канала».





