Доказан картельный сговор в торгах на медоборудование в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году по результатам проведенного антимонопольным Департаментом по Северо-Казахстанской области расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции установлен факт антиконкурентного соглашения (картеля) в действиях участников торгов по закупкам медицинского оборудования ТОО «Гелика» и ТОО «Аманат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Путем картельного сговора субъекты создавали «мнимую конкуренцию», представляя поочередно заведомо проигрышные предложения посредством установления цены, соразмерно выделенной заказчиком. Таким образом, субъекты создавали наиболее выгодные условия для заключения договоров государственных закупок с медицинскими организациями.

Рассматривая дело, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что собранных Департаментом доказательств картельного сговора недостаточно, на этом основании вынесли решения в пользу субъектов рынка. При этом должная правовая оценка косвенным доказательствам, которые свидетельствовали о наличии картеля, не была дана.

В Верховном суде, изучив материалы дела на совокупность косвенных (непрямых) доказательств, пришли к выводу, что в действиях вышеуказанных субъектов доказан факт антимонопольного нарушения – картельного сговора. Постановлением Верховного суда решения судов первой и апелляционной инстанции были отменены.

Таким образом, по результатам расследования в адрес ТОО «Гелика» внесено предписание о прекращении и устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также возбуждено административное производство. Специализированным административным судом города Петропавловска наложен штраф в размере 1 741 369 тенге, с конфискацией монопольного дохода на сумму 3 402 758 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу. Вынесенное предписание исполнено.