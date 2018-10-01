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Доигрались - футболисты Кокорин и Мамаев задержаны

10 Октября 2018 02:07 136
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Доигрались - футболисты Кокорин и Мамаев задержаны

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».    

«Во время избиения Дениса Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style... Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», - передает телеграм-канал Mash.

Адвокат Пака Геннадий Удудян исключил досудебное соглашение с игроками, назвав произошедшее «хулиганством по мотивам расовой неприязни».

Напомним, накануне футболисты избили в московском кафе чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. А за два часа до этого футболисты избили водителя «Первого канала» Виктора Соловьева, который получил черепно-мозговую травму и находится в реанимации. По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «Побои». 

 

 

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Ключевые слова: Россия, Спорт, Происшествия,
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