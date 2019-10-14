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12.10.2019 19:50
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Доходы республиканского бюджета – в казну поступило около 5 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал об исполнении государственного бюджета за 9 месяцев 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам 9 месяцев доходы государственного бюджета выросли на 15%, республиканского - на 19% и местных бюджетов - на 7%. Активы Национального фонда составили 26 трлн 447 млрд тенге, или с ростом на 15% по сравнению с 9 месяцами 2018 года. На всех уровнях бюджета достигнуто высокое освоение средств: ГБ - 99,6%, РБ - 99,8% и МБ - 99,3%. Показатели отчетного периода показывают имеющиеся возможности для завершения финансового года на высоком уровне», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.
По его словам, сверх плана в бюджет поступило более 60 млрд тенге.
«Доходов в республиканский бюджет собрано на сумму 4 трлн 817 млрд тенге. Сверх плана поступило 61 млрд тенге, или 101,3%. Темп роста по сравнению с 1 октября 2018 года составил 118,5%, или 751 млрд тенге.
Из них 738 млрд тенге приходится на налоги. Основной рост сложился по НДС - 421 млрд тенге, КПН - 184 млрд тенге, налогам на международную торговлю и внешние операции - 125 млрд тенге», - отметил министр.
Он также отметил, что по уведомлениям камерального контроля дополнительно доначислено 177 млрд тенге, из них в бюджет поступило 88 млрд тенге.
«В результате цифровизации процедур администрирования в бюджет поступило 280 млрд тенге. Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 120 млрд тенге и составили 1 трлн 845 млрд тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 119 млрд тенге. Это обеспечено в основном за счет налогов. План по доходам перевыполнен во всех регионах, за исключением г. Нур-Султана», - подчеркнул спикер.
Что касается расходов республиканского бюджета, то они составили 8,5 трлн тенге, или 99,8%.
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