Доходы республиканского бюджета в 2022 году могут превысить 10 трлн тенге
«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Тимур Жаксылыков.
По его словам, основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей.
«Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге или 3,3% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема», - добавил Тимур Жаксылыков.