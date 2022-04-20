Доходы республиканского бюджета в 2022 году могут превысить 10 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге. Об этом сообщил и.о. министра национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Тимур Жаксылыков.

По его словам, основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей.

«Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге или 3,3% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема», - добавил Тимур Жаксылыков.