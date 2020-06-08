Доходы предприятий морского транспорта увеличились на 12%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы предприятий морского транспорта в сравнении с прошлым годом увеличились на 12%, внутреннего водного — сократились почти в 18 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Доходы предприятий морского и прибрежного транспорта за январь–апрель 2020 года составили 1,3 млрд тг — на 11,9% больше, чем в прошлом году (1,1 млрд тг). Для сравнения: годом ранее объём доходов в секторе, напротив, показывал сокращение сразу на 53,7%. Доля сектора от доходов всех предприятий транспорта не изменилась и составляет всего 0,1%.

В то же время доходы предприятий внутреннего водного транспорта ожидаемо сократились в период пандемии и карантина сразу на 94,4%, до 1,1 млн тг, и за январь–апрель составили лишь одну десятитысячную от всех доходов предприятий транспорта.

В целом, в стране планируют развивать речной транспорт. К примеру, в начале текущего месяца председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Самат Гилимов ознакомился с ходом проводимых работ по капитальному ремонту судоходных шлюзов в Восточно-Казахстанской области. На шлюзах ведутся работы по ремонту бетонных конструктивных элементов в камерах и водораспределительных галереях. До конца года планируется восстановление бетона на объектах площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Проведение капитального ремонта шлюзов предусмотрено в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы. Сегодня объём грузоперевозок в Иртышском бассейне составляет около 1,4 млн тонн грузов. В перспективе, с учётом наращивания двусторонних перевозок с Россией и Китаем, планируется увеличение грузооборота в 2 раза.

В структуре доходов предприятий водного транспорта значительно преобладают доходы от перевозки грузов и багажа.

Так, доходы предприятий морского и прибрежного транспорта от перевозки грузов за январь–апрель 2020 года составили почти 1,3 млрд тг, в то время как от перевозки пассажиров — лишь 2,1 млн тг. Данные за январь–апрель 2019 года конфиденциальны, при этом доходы от перевозки грузов к 2019 году выросли на 1,3%, от перевозки пассажиров — наоборот, сократились на 69,9%.

Доходы предприятий внутреннего водного транспорта за январь–апрель 2020 года полностью составляла перевозка грузов и багажа — все 1,1 млн тг.

В натуральном выражении объём грузов, перевезённых морским и прибрежным транспортом, за январь–апрель 2020 года составил 308,4 тыс. тонн — на 20% больше, чем в прошлом году. Данные по перевозке грузов внутренним водным транспортом в текущем году конфиденциальны, при этом в прошлом году они составляли 81,2 тыс. тонн.

Количество пассажиров, перевезённых морским и прибрежным транспортом, составило 2,3 тыс. человек, внутренним водным транспортом перевозка пассажиров не осуществлялась. Данные по перевозке пассажиров водным транспортом за январь–апрель 2019 года конфиденциальны.



