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вчера 21:54
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Доходы предприятий морского транспорта увеличились на 12%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы предприятий морского транспорта в сравнении с прошлым годом увеличились на 12%, внутреннего водного — сократились почти в 18 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.
Доходы предприятий морского и прибрежного транспорта за январь–апрель 2020 года составили 1,3 млрд тг — на 11,9% больше, чем в прошлом году (1,1 млрд тг). Для сравнения: годом ранее объём доходов в секторе, напротив, показывал сокращение сразу на 53,7%. Доля сектора от доходов всех предприятий транспорта не изменилась и составляет всего 0,1%.
В то же время доходы предприятий внутреннего водного транспорта ожидаемо сократились в период пандемии и карантина сразу на 94,4%, до 1,1 млн тг, и за январь–апрель составили лишь одну десятитысячную от всех доходов предприятий транспорта.
В целом, в стране планируют развивать речной транспорт. К примеру, в начале текущего месяца председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Самат Гилимов ознакомился с ходом проводимых работ по капитальному ремонту судоходных шлюзов в Восточно-Казахстанской области. На шлюзах ведутся работы по ремонту бетонных конструктивных элементов в камерах и водораспределительных галереях. До конца года планируется восстановление бетона на объектах площадью более 40 тысяч квадратных метров.
Проведение капитального ремонта шлюзов предусмотрено в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы. Сегодня объём грузоперевозок в Иртышском бассейне составляет около 1,4 млн тонн грузов. В перспективе, с учётом наращивания двусторонних перевозок с Россией и Китаем, планируется увеличение грузооборота в 2 раза.
В структуре доходов предприятий водного транспорта значительно преобладают доходы от перевозки грузов и багажа.
Так, доходы предприятий морского и прибрежного транспорта от перевозки грузов за январь–апрель 2020 года составили почти 1,3 млрд тг, в то время как от перевозки пассажиров — лишь 2,1 млн тг. Данные за январь–апрель 2019 года конфиденциальны, при этом доходы от перевозки грузов к 2019 году выросли на 1,3%, от перевозки пассажиров — наоборот, сократились на 69,9%.
Доходы предприятий внутреннего водного транспорта за январь–апрель 2020 года полностью составляла перевозка грузов и багажа — все 1,1 млн тг.
В натуральном выражении объём грузов, перевезённых морским и прибрежным транспортом, за январь–апрель 2020 года составил 308,4 тыс. тонн — на 20% больше, чем в прошлом году. Данные по перевозке грузов внутренним водным транспортом в текущем году конфиденциальны, при этом в прошлом году они составляли 81,2 тыс. тонн.
Количество пассажиров, перевезённых морским и прибрежным транспортом, составило 2,3 тыс. человек, внутренним водным транспортом перевозка пассажиров не осуществлялась. Данные по перевозке пассажиров водным транспортом за январь–апрель 2019 года конфиденциальны.
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