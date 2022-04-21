Доходы перевозчиков за первое полугодие выросли на 34%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала текущего года доходы компаний автомобильного и городского электрического транспорта достигли 81,2 млрд тг — на 34,4% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Большая часть доходов была получена за счет грузоперевозок: 57 млрд тг, или 70,2% от общего объема.

Доходы от перевозок автобусами составили 21,8 млрд тг, от услуг такси — 1 млрд тг, от перевозок трамваями — 437,9 млн тг, от перевозок троллейбусами — 413,1 млн тг.

В секторе пассажироперевозок за январь–март 2022 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 1,6 млрд человек — сразу на 24,3% больше, чем годом ранее. Однако показатель все еще в 3,5 раза меньше по сравнению с периодом до пандемии — например, с январем–мартом 2020 года (первый случай инфекции был зафиксирован на территории страны только в середине марта 2020-го).

Пассажирооборот за первый квартал 2022 года вырос на 20,8%, до 17 млрд пкм. Однако в аналогичном периоде до 2021 года он пять лет подряд превышал 50 млрд пкм.

В свою очередь, груза и багажа за первый квартал 2022 года перевезли 669,9 млн тонн — на 2,7% больше, чем годом ранее. Относительно «докоронакризисного» периода заметного снижения не зафиксировано — всего минус 0,8% по сравнению с 2020-м.