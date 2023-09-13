Доходы от каких налогов передадут регионам – ответ Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин ответил на вопрос о том, доходы от каких налогов планируется передать в местные бюджеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году мы передали корпоративный подоходный налог из республиканского бюджета, сейчас 1,3 тысячи крупных компаний платят налог в республиканский бюджет, все остальные – в местные бюджеты. Когда мы передавали, эта сумма составляла 380 млрд тенге, в прошлом году собрали 1,1 трлн тенге. То есть, виден эффект от этой меры», - сказал Азамат Амрин на брифинге в Правительстве.

Кроме того, по его словам, планируется передать и налог на добычу полезных ископаемых.

«Эту работу мы продолжаем, в рамках нового Бюджетного кодекса мы, в первую очередь, хотим передать налог на добычу полезных ископаемых по общеполезным распространенным ископаемым. В Кодексе о недрах есть норма, гласящая, что когда налогоплательщик хочет разрабатывать карьер, он должен провести общее собрание. Во время собрания население говорит, что видит пыль, испытывает какие-то неудобства, поэтому мы должны видеть какие-то налоги. Поэтому, мы как раз сейчас и передаем налоги на четвертый уровень», - отметил спикер.

«Сейчас мы проводим расчеты по НДС. Здесь много сложностей, потому что есть возврат от НДС. А возврат на республиканском уровне, поэтому здесь надо осторожно подходить, чтобы республиканский бюджет не просел», - добавил вице-министр.