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Доходы населения выросли в десять раз за годы независимости - Ералы Тугжанов

10 Декабря 2021 15:01
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Доходы населения выросли в десять раз за годы независимости - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы казахстанцев выросли за годы независимости в десять раз. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Доходы населения выросли в 10 раз, безработица была снижена с 12,8 % до 4,9%. Численность населения Казахстана за 20 лет увеличилась на 4 млн человек. Сегодня продолжительность жизни в стране увеличилась до 71 года. С начала независимости страны улучшены жилищные условия 1,5 млн граждан. Построено более 5 тысяч новых социальных объектов. В результате только охват детей дошкольным образованием достиг до 99%», - сказал Ералы Тугжанов в ходе международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

По словам заместителя Премьер-Министра, история успеха независимого Казахстана - это история деятельности умелого политика и мудрого стратега.

«В нашу страну привлечено 400 млрд долларов иностранных инвестиций. Надо признать, в основе этого лежит в первую очередь высокий уровень доверия к личности Главы государства как гаранту стабильности. Казахстан закономерно занимает лидирующее место среди стран СНГ по привлечению иностранных инвестиций. В 2002 году Казахстан стал первой страной из бывших советских республик, получившей высокий рейтинг инвестиционного класса от ведущих международных рейтинговых агентств. В этом году все рейтинговые агентства подтвердили лис-рейтинги», - проинформировал Е. Тугжанов

«Сегодня объем внешнеторгового оборота Казахстана составил 100 млрд долларов. Это обеспечило рост международных резервов страны. Благодаря Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву в 2000 году досрочно погашены все обязательства перед Международным валютным фондом», - отметил спикер.


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#Правительство РК   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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