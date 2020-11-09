Доходы и расходы городского бюджета на три года спланировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев озвучил планы по доходам и расходам столицы на ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Параметры трехлетнего бюджета сформированы с учетом текущей ситуации, скорректированных прогнозных индикаторов развития столицы на период до 2025 года. Согласно доведенным лимитам на 2021-2023 годы, поступления собственных доходов составят 1 001 376 000 000 тенге, из них в 2021 году - 319,7 млрд, в 2022 году - 332,2 млрд и в 2023 году - 349,3 млрд тенге. На 2021 год собственные доходы оцениваются на уровне 319,7 млрд тенге – это с ростом на 5% и на 14,9 млрд тенге к уточненному бюджету 2020 года. В том числе налоговые поступления – 315,9 млрд тенге, неналоговые поступления - 1,1 млрд тенге и поступления от продажи основного капитала - 2,7 млрд тенге. Налоговые поступления в ближайший трехлетний период обеспечат порядка 98% от общего объема собственных доходов столицы», - сообщил Кайсар Манкараев на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Спикер добавил, что общий объем расходов местного трехлетнего бюджета планируется в сумме 1001376000000 тенге, соответственно, в том числе в 2021 году - 319,7 млрд, в 2022 году - 332,2 млрд и в 2023 году - 349,3 млрд тенге. Кроме того, бюджету города предварительно предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на трехлетний период в сумме 63,3 млрд тенге, в том числе в 2021 году - 44,2 млрд тенге, в 2022 году - 12,6 млрд тенге, в 2023 году - 6,5 млрд тенге.