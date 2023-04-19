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Доходы государственного бюджета выросли на 24% – Алихан Смаилов

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 10:26
Доходы государственного бюджета выросли на 24% – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что принятые в текущем году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. В январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Алихан Смаилов, положительная динамика формируется по всем основным направлениям: в строительстве зафиксирован рост на 16%, в торговле – на 12%, в транспортной сфере – на 8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

«За три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%. Это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры», - добавил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.


Премьер-министр РК   Экономика   Бюджет   Алихан Смаилов  
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