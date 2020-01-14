Доходы госбюджета выросли в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошедший год был прибыльным для государственной казны: доходы госбюджета выросли на 15,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

«За 11 месяцев 2019 года в государственный бюджет собрано доходов на общую сумму 11,5 трлн тенге, что на 15,5% больше, чем в соответствующем периоде годом ранее (10 трлн тенге).В свою очередь, без учёта трансфертов сумма доходов составила 8,5 трлн тенге, увеличившись за год на 15,3%. Доходы государственного бюджета перевыполнены — 101,3% к плану, республиканского — 100,3%, местных бюджетов — 104,1%. Чистые доходы республиканского бюджета составили 6,2 трлн тенге», - отмечено в сообщении.

В Finprom.kz сообщают, что увеличение доходов обеспечено ростом налоговых поступлений на 14,7% за год — до 8,2 трлн тенге (годом ранее — 7,1 трлн тенге). По данным Министерства финансов РК, темп роста налоговых поступлений в основном обеспечен за счёт НДС на ТВП, корпоративного подоходного налога и налогов на международную торговлю и внешние операции.

Неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала составили 254,8 млрд и 96,4 млрд тенге соответственно. Тем временем поступления трансфертов за январь–ноябрь текущего года увеличились на 16,2% за год и составили 3 трлн тенге. За аналогичный период прошлого года поступления трансфертов составили 2,6 трлн тенге, снизившись на 37,3% за год.