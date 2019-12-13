Доходы госбюджета перевыполнены на 101,3% – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственный бюджет собрано доходов на сумму 8 трлн. 514 млрд. тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет собрано доходов на сумму 8 трлн. 514 млрд. тенге. Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3%, республиканского - 100,3% и местных бюджетов - 104,1%. Чистые доходы республиканского бюджета составили 6 трлн. 219 млрд.тенге», - сказал Алихан Смаилов

Глава Минфина добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за 11 месяцев текущего года доходы государственного бюджета увеличились на 115% или 1 трлн. 129 млрд. тенге, республиканского - 118% или 965 млрд. тенге и местных бюджетов - 107,7% или 165 млрд. тенге.

«Темп роста доходов в основном обеспечен за счет следующих налогов: НДС на ТВП, корпоративный подоходный налог и налоги на международную торговлю и внешние операции», - пояснил Алихан Смаилов.

Первый заместитель Премьер-Министра добавил, что на рост налоговых поступлений наряду с улучшением налогово-таможенного администрирования повлияло также увеличение производства товаров и услуг в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в следующих секторах экономики: строительство - 112,7%, торговля - 107,5%, транспорт - 105,6%, связь - 104,5%, промышленность - 103,5%.

«Кроме того, росту поступлений по ЭТП на сырую нефть послужило увеличение ставки ЭТП на 5 долларов США. Доходы местных бюджетов перевыполнены почти во всех регионах, кроме Нур-Султана и Мангистауской области», - заключил Алихан Смаилов.