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    09:48, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Доходы бюджета оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге - прогноз Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров поделился обновленным прогнозом по доходам в бюджет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    В частности, по его словам, основное увеличение по доходам ожидается по экспортно-таможенной пошлине на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей.

    Ранее, министр озвучил измененный прогноз экономики страны.

    «С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%. Также на фоне обострения геополитической ситуации по оценке международных финансовых организаций из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП; агентство S&P Global снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%», - отметил глава Миннацэкономики.


    Теги:
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