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Доходы банков в этом году будут еще больше - мажилисмен

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2022, 11:59
Доходы банков в этом году будут еще больше - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Базовая ставка в Казахстане должна снижаться, считает депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК мажилисмен отметил, что на прошлой неделе на пленарном заседании Мажилиса обсуждался вопрос базовой ставки. Совместно с Правительством депутаты пришли к выводу, что базовая ставка должна снижаться. Для этого есть объективные причины. В первую очередь, острая потребность в доступном кредитовании экономики.

Однако, 25 апреля 2022 года Национальный банк принял решение повысить базовую ставку с 13,5% до 14%.

«Базовая ставка напрямую определяет доходы банков по нотам Нацбанка и облигациям Минфина. Сейчас в нотах Нацбанка находится 1,5 трлн тенге, а также 11 трлн тенге размещено в облигациях Минфина. Выплаты по этим облигациям тоже привязаны к базовой ставке», - пояснил Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что только в прошлом году банки на процентах по вкладам в Нацбанк и ценным бумагам заработали более 500 млрд тенге. И тогда базовая ставка была 9%.

«В этом году доходы банков будут еще больше. Получается, для казахстанцев – инфляция, а для банков – благоприятная ситуация», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

С учетом целенаправленного проведения Нацбанком политики высоких ставок депутат считает необходимым принять следующие меры:

- Министерству финансов изучить возможность выпуска государственных ценных бумаг без привязки к базовой ставке. При этом исходить из потребностей рынка. И в первую очередь распределять облигации не банкам, а пенсионному фонду и управляющим пенсионными активами. То есть дать им возможность купить напрямую облигации государства. Тогда прибыль по ним получит население, а не банки;

- Министерству финансов провести ревизию налогового и другого законодательства на предмет наличия ссылок на размер базовой ставки. Выработать предложения по отвязке размеров пени, неустойки и других платежей от базовой ставки.

- Национальному банку и Министерству финансов регулярно публиковать держателей нот и государственных облигаций, суммы полученного вознаграждения, чтобы граждане знали, какие банки зарабатывают на высоких ставках. Страна должна знать своих «грабителей», - добавил депутат.


Нацбанк Казахстана   Банки   Мажилис   Экономика  
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