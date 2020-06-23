Доходы автобусных парков в РК упали почти на треть, доходы таксопарков - более чем на 80%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы автобусных парков в Казахстане упали почти на треть, доходы таксопарков — более чем на 80%. Пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом сократились на 37%, пассажирооборот — на 38%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Во время вспышки коронавируса ожидаемо резко сократилась численность пассажиров автомобильного и городского электрического транспорта — на 36,7%, до всего 5,9 млрд пассажиров за январь–май 2020 года. Пассажирооборот сократился сразу на 37,7%, до 63,9 млрд пассажиро-километров (пкм).

Наибольшее количество пассажиров, перевезённых автомобильным и городским электрическим транспортом, пришлось на перевозки автобусами: почти 4,4 млрд пассажиров за январь–май 2020 года. При этом именно автобусные перевозки показали самое больше сокращение за год — сразу на 38,6%.

Следом идут такси, которые перевезли 1,5 млрд пассажиров — на 30,3% меньше, чем в прошлом году. Менее всего пострадали трамвайные перевозки, которые сократились за год на 17,3% — впрочем, они составили всего 10,3 млн пассажиров.

Доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта сократились на 7,9%, до 95 млрд тенге за январь–май 2020 года. Если доходы от перевозки грузов увеличились на 9,7%, то доходы от перевозки пассажиров упали сразу на 32,6% и за январь–май 2020 года составили 28,9 млрд тенге. Это сократило их долю с 41,6% до 30,4%.

Почти 90% доходов от перевозки пассажиров приходится на перевозки автобусами, которые составили почти 26 млрд тенге — на 30,4% меньше, чем в прошлом году. При этом доходы такси сократились на 83,8%, до 389,2 млн тенге.