Доходы авиакомпаний упали на 41% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года доходы авиакомпаний страны составили 19,6 млрд тг — сразу на 40,8% меньше, чем годом ранее. В том числе 17,9 млрд тг составили доходы от пассажироперевозок, 1,7 млрд тг — доходы от грузоперевозок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь этого года в стране перевезли 592,1 тысячи человек — на 14,1% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 845,7 млн пкм, сократившись на 38,7% за год.

Груза и багажа в январе 2021 года авиакомпании страны перевезли 2,5 тысячи тонн — на 34,1% больше, чем годом ранее. Грузооборот составил 5,4 млн ткм, увеличившись на 25,6% за год.

В стране работают такие авиакомпании, как «Эйр Астана», SCAT, QAZAQ AIR, FlyArystan и многие другие.

В авиакомпании «Эйр Астана» представили сведения о своевременном выполнении рейсов. Рейс считается выполненным своевременно при его отправлении или прибытии не позднее, чем через 15 минут после времени, указанного в расписании. Прибытием считается прибытие пассажиров к дверям аэропорта, а отправлением — отправление от дверей аэропорта.

Согласно данным компании, по состоянию на 18 февраля 2021 года средняя своевременность выполнения рейса за последние 30 дней составила 90,9%. За 2020 год средняя своевременность выполнения рейса составляла 87,6%.

Цены на услуги пассажироперевозок воздушным транспортом в январе снизились на 1,1% за месяц и на 5,9% — за год.

С 1 марта 2021 года в салонах самолётов авиакомпании FlyArystan будет разрешена бесплатно к провозу только одна единица ручной клади весом не более 5 кг и габаритами 56х23х36 см.