Доходы 6,7 млн казахстанцев вырастут в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение с 1 января 2022 года размеров прожиточного минимума и месячного расчетного показателя приведет к росту доходов 5,1 млн человек, получающих пенсии и пособия из государственного бюджета, а увеличение минимальной заработной платы обеспечит рост доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Для установления размеров социальных выплат, осуществляемых из государственного бюджета для поддержки граждан, в Казахстане применяются ПМ и МРП. Размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, Правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения.

Так, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды, в общей сложности на 10%. В этом году они были проиндексированы на 5%, в результате размеры ПМ и МРП составили 34 302 тенге и 2 917 тенге соответственно.

С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%. В итоге размер ПМ составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге.

На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 млрд тенге. Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек, из них:

- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых также будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Также повышение ПМ положительно скажется на уровне доходов более 900 тыс. человек, получающих адресную социальную помощь.

Во исполнение поручения Главы государства с 1 января 2022 года размер МЗП будет увеличен с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Кроме того, Правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в 2 раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение 4 лет их зарплата также увеличится в 2 раза.

С 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которых повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и др., порядка 588 тыс. человек. В настоящее время идет подготовительная работа.

В целом заработная плата повышается у порядка 1,2 млн гражданских служащих.

Вместе с тем, по итогам третьего квартала т.г. номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%. В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243 667 тенге, что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы, с учетом инфляции, составил 9,8%.