Доходность покрывает возможные риски инфляции в течение 2020 года – глава ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов рассказал о защите пенсионных активов от инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всем инструментам у нас доходность к погашению достаточно большая и покрывает возможные риски резкого повышения инфляции в течение 2020 года», - сказал в ходе онлайн-брифинга Жанат Курманов.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года Нацбанк инвестировал в ГЦБ Минфина со средней доходностью в 11%, средневзвешенная доходность по нотам Национального банка сложилась на уровне 10,92%. Облигации квазигосударственных организаций номинированных в тенге с доходностью к погашению 10,5% годовых.

«С учетом этого, и с учетом того, что по тем инструментам, которые инвестированы в иностранную валюту, произошла существенно положительная переоценка валютной составляющей, то можно ожидать, что в течение 2020 года будет обеспечена защита пенсионных активов от инфляции», - дополнил он.

Кроме того, он отметил, что в соответствии с законом о пенсионном обеспечении государство обеспечивает гарантию сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции.

«Если вкладчик достигает пенсионного возраста и происходит снижение накопленного инвестиционного дохода ниже накопленной инфляции за весь период инвестирования его пенсионных накоплений, то государство автоматически, без необходимости обращения вкладчика, зачисляет данную разницу. Государством его накопления защищены», - добавил Жанат Курманов.