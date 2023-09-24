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    01:38, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года

    пенсионеры пенсии
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    По итогам 8 месяцев 2023 года показатель доходности достиг 6,77% при инфляции в 6,6% за тот же период. Последний раз реальная доходность фиксировалась по итогам 2 месяцев 2022 года, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

    Август оказался для ЕНПФ самым удачным с июня прошлого года: инвестиционный доход составил 279,58 млрд тенге (сумма с начала года достигла 1,06 трлн). Правда, главным фактором оказалось серьезное ослабление тенге: 92,14 млрд принесла переоценка иностранной валюты.

    Еще 95,97 млрд, по данным ЕНПФ, дало вознаграждение по ценным бумагам и вкладам, 90,91 млрд — доходы от внешнего управления.

     

    Теги:
    Инфляция ЕНПФ
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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