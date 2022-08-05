Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Доходная база местного самоуправления увеличится с 6 до 13 видов поступлений в 2024 году
5 Августа 2022 20:44

Доходная база местного самоуправления увеличится с 6 до 13 видов поступлений в 2024 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В офисе Гражданского Альянса Казахстана в столице состоялась дискуссионная площадка «Развитие местного самоуправления». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Спикеры озвучили свое видение местного самоуправления в стране, опыт и развитие других государств. Также обсудили концепцию к проекту Закона Республики Казахстан «О местном самоуправлении в Республике Казахстан».

Сегодня в Казахстане есть более 2 тыс. местных сообществ. Концепция развития местного самоуправления до 2025 года призвана значительно изменить роль маслихатов. Доходная база местного самоуправления увеличится с нынешних 6 до 13 видов поступлений в 2024 году.

«Местное самоуправление выступает как уровень публичной власти, оно еще является такой формой самоорганизации граждан, без которой невозможно формирование успешного гражданского сообщества. Благодаря местному самоуправлению представители местных сообществ могут сознательно участвовать в создании лучших условий жизни на своей территории. Кроме того, это влияет на повышение социальной активности и ответственности граждан», - сказал вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Данияр Кадиров.

По его словам, таким образом население может контролировать процессы принятия решений исполнительной властью и контролировать акиматы.


Читайте также
Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
Еще одну улицу перекроют для транспорта в Нур-Султане
Парк-символ единства конфессий и этносов Казахстана появится в Нур-Султане
Вековой юбилей легендарного летчика Талгата Бегельдинова отметили в Казахстане
Необходимо запрашивать документы у туркомпаний - Минкультуры РК
Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане
Почти 250 автомобилей водворили на штрафстоянку в Нур-Султане за месяц
Водители совершили 168 наездов на пешеходов в столице с начала года
Популярное
1 Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы
2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
3 Назначили нового акима Петропавловска
4 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
5 Исчез с перрона - подросток оказался в 100 км от Павлодара

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив