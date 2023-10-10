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    13:16, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Доходы жителей СКО: номинальные и реальные

    СКО, доходы
    Фото: агентство Kazinform

    В департаменте Бюро национальной статистики по Северо-Казахстанской области посчитали доходы населения за прошлый год, передает корреспондент агентства Kazinform

    По данным ведомства, за 2022 год среднедушевые номинальные денежные доходы североказахстанцев составили 142 554 тенге. В номинальном выражении они
    увеличились по сравнению с предыдущим годом на 21,6%. Однако в реальном выражении цифра гораздо ниже.

    Статистики посчитали, что при росте цен на потребительские товары и услуги за прошлый год на 14,8% денежные доходы населения в реальном выражении возросли всего на 5,9%.

    Уровень доходов жителей региона в номинальном выражении ниже среднереспубликанского, который составляет 157 017 тенге.

    Стоит отметить, что почти половину доходов североказахстанцы тратят на покупку продуктов питания

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Общество Статистика
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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