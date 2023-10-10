Доходы жителей СКО: номинальные и реальные

В департаменте Бюро национальной статистики по Северо-Казахстанской области посчитали доходы населения за прошлый год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, за 2022 год среднедушевые номинальные денежные доходы североказахстанцев составили 142 554 тенге. В номинальном выражении они

увеличились по сравнению с предыдущим годом на 21,6%. Однако в реальном выражении цифра гораздо ниже.

Статистики посчитали, что при росте цен на потребительские товары и услуги за прошлый год на 14,8% денежные доходы населения в реальном выражении возросли всего на 5,9%.

Уровень доходов жителей региона в номинальном выражении ниже среднереспубликанского, который составляет 157 017 тенге.

Стоит отметить, что почти половину доходов североказахстанцы тратят на покупку продуктов питания.