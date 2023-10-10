Доходы в республиканский бюджет составили 9,2 триллиона тенге - Ерулан Жамаубаев

Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в своем отчете об исполнении государственных финансов по итогам девяти месяцев текущего года привел цифры по поступлениям в государственный бюджет доходов - 13,8 трлн тенге, или 97% от плана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 трлн тенге. План исполнен на 89,3%.

Неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счет корпоративного подоходного налога (КПН), налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт, экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 292 крупным налогоплательщикам. Причинами неисполнения план по НДС на импорт являются снижение объема импорта по отдельным группам товаров и импорта из стран ЕАЭС на 6%.

Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 11% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя. На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 13%.

Доходы местных бюджетов исполнены на 116,8% и составили 4,7 трлн тенге. План перевыполнен на 669 млрд тенге, из них по налогам – на 622 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 99,5%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16 трлн тенге. Неисполнение составило 70 млрд тенге, из них 16 млрд тенге – экономия. Не освоено – 54 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии и природных ресурсов, туризма и спорта, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

Основными причинами неосвоения стали длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур и другое.