Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд за два года на фоне изменений в ЕНПФ
В I квартале доходы от оказания стоматологических услуг в Казахстане составили 40 млрд тенге. Это на 31% больше, чем год назад, и максимум за два года, передает агентство Kazinform со ссылкой на DATA HUB.
Как отмечают аналитики, нынешнее значение могло бы дотянуть до самой высокой отметки за всю историю наблюдений.
— В 2021 году населению разрешили изымать пенсионные накопления, в том числе на лечение. Поначалу это сильно не отразилось на рынке стоматологических услуг. Однако перед повышением порогов достаточности спрос резко вырос. Как итог — в I квартале 2022 году доходы стоматологов составили 65,2 млрд тенге. Практически постоянный рост доходов стоматологов отчасти можно объяснить быстрым ростом цен на оказываемые услуги. Так, в 2023 году они подорожали на 11,4%, что на 1,6 п. п. выше общей инфляции, — говорится в публикации.