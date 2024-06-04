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    18:29, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд за два года на фоне изменений в ЕНПФ

    стоматологи
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    В I квартале доходы от оказания стоматологических услуг в Казахстане составили 40 млрд тенге. Это на 31% больше, чем год назад, и максимум за два года, передает агентство Kazinform со ссылкой на DATA HUB.

    Как отмечают аналитики, нынешнее значение могло бы дотянуть до самой высокой отметки за всю историю наблюдений. 

    — В 2021 году населению разрешили изымать пенсионные накопления, в том числе на лечение. Поначалу это сильно не отразилось на рынке стоматологических услуг. Однако перед повышением порогов достаточности спрос резко вырос. Как итог — в I квартале 2022 году доходы стоматологов составили 65,2 млрд тенге. Практически постоянный рост доходов стоматологов отчасти можно объяснить быстрым ростом цен на оказываемые услуги. Так, в 2023 году они подорожали на 11,4%, что на 1,6 п. п. выше общей инфляции, — говорится в публикации.

    Теги:
    Казахстанцы ЕНПФ Медицина Сфера услуг
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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