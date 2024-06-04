Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд за два года на фоне изменений в ЕНПФ

В I квартале доходы от оказания стоматологических услуг в Казахстане составили 40 млрд тенге. Это на 31% больше, чем год назад, и максимум за два года, передает агентство Kazinform со ссылкой на DATA HUB.

Как отмечают аналитики, нынешнее значение могло бы дотянуть до самой высокой отметки за всю историю наблюдений.