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    19:19, 23 Май 2025 | GMT +5

    Доходы с проката направят на капитальный ремонт «Казахфильма»

    Президент «Казахфильма» Айдар Омаров рассказал о планах по ремонту киностудии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахфильм
    Фото: Казахфильм

    - Мы формируем фонд для капитального ремонта киностудии "Казахфильм". От 5 до 10% с проката будем откладывать на капитальный ремонт, а также на обновление внутренних и наружных инженерных сетей. В дальнейшем планируем активно сотрудничать с компаниями Tiger Films и Kinopark Kinoplexx. Мы договорились, что компания Kinopark Kinoplexx зайдет на территорию "Казахфильма" и возьмет в аренду 1000 кв. метров помещений – целых два этажа – и проведет капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, – сказал Айдар Омаров на брифинге для СМИ в Астане.

    По его словам за 30 лет существования киностудии инфраструктура пришла в плачевное состояние.

    - Это колоссальные затраты, которые могут лечь на бюджет. Но с учетом того, что в республиканском бюджете есть и другие важные направления, требующие финансирования, мы совместно с Министерством культуры и информации ведем активную работу по поиску инвесторов. У нас уже есть ряд предложений, которые мы рассматриваем, – добавил Айдар Омаров.

    Теги:
    Регионы Казахфильм Алматы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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