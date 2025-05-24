Доходы с проката направят на капитальный ремонт «Казахфильма»
Президент «Казахфильма» Айдар Омаров рассказал о планах по ремонту киностудии, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Мы формируем фонд для капитального ремонта киностудии "Казахфильм". От 5 до 10% с проката будем откладывать на капитальный ремонт, а также на обновление внутренних и наружных инженерных сетей. В дальнейшем планируем активно сотрудничать с компаниями Tiger Films и Kinopark Kinoplexx. Мы договорились, что компания Kinopark Kinoplexx зайдет на территорию "Казахфильма" и возьмет в аренду 1000 кв. метров помещений – целых два этажа – и проведет капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, – сказал Айдар Омаров на брифинге для СМИ в Астане.
По его словам за 30 лет существования киностудии инфраструктура пришла в плачевное состояние.
- Это колоссальные затраты, которые могут лечь на бюджет. Но с учетом того, что в республиканском бюджете есть и другие важные направления, требующие финансирования, мы совместно с Министерством культуры и информации ведем активную работу по поиску инвесторов. У нас уже есть ряд предложений, которые мы рассматриваем, – добавил Айдар Омаров.