Доходы с проката направят на капитальный ремонт «Казахфильма»

- Мы формируем фонд для капитального ремонта киностудии "Казахфильм". От 5 до 10% с проката будем откладывать на капитальный ремонт, а также на обновление внутренних и наружных инженерных сетей. В дальнейшем планируем активно сотрудничать с компаниями Tiger Films и Kinopark Kinoplexx. Мы договорились, что компания Kinopark Kinoplexx зайдет на территорию "Казахфильма" и возьмет в аренду 1000 кв. метров помещений – целых два этажа – и проведет капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, – сказал Айдар Омаров на брифинге для СМИ в Астане.

По его словам за 30 лет существования киностудии инфраструктура пришла в плачевное состояние.