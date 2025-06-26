Доходы областного бюджета СКО в 2025 году превысят 462 млрд тенге

Согласно изменениям, объем доходов областного бюджета в 2025 году утвержден на уровне 462,4 млрд тенге, из которых:

налоговые поступления составят 64,9 млрд тенге;

неналоговые поступления — 6,2 млрд тенге;

поступления от продажи основного капитала — 33,3 млн тенге;

поступления трансфертов — 391,3 млрд тенге.

⁃ Затраты бюджета составят 457,6 млрд тенге, чистое бюджетное кредитование — 28,7 млрд тенге, в том числе выдача бюджетных кредитов — 38,5 млрд тенге, а их погашение — 9,8 млрд тенге, — говорится в документе.

Сальдо по операциям с финансовыми активами и поступлениям от их продажи составит 0 тенге.

По данным, дефицит бюджета определен на уровне 23,9 млрд тенге, и будет профинансирован за счет поступлений от займов (30,9 млрд тенге), погашения ранее полученных займов (9 млрд тенге) и использования остатка бюджетных средств (2,1 млрд тенге).

Решение вступит в силу с 1 января 2025 года.