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    17:52, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Доходы областного бюджета СКО в 2025 году превысят 462 млрд тенге

    В Северо-Казахстанской области скорректирован областной бюджет на 2025–2027 годы, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Согласно изменениям, объем доходов областного бюджета в 2025 году утвержден на уровне 462,4 млрд тенге, из которых:

    • налоговые поступления составят 64,9 млрд тенге;
    • неналоговые поступления — 6,2 млрд тенге;
    • поступления от продажи основного капитала — 33,3 млн тенге;
    • поступления трансфертов — 391,3 млрд тенге.

    ⁃ Затраты бюджета составят 457,6 млрд тенге, чистое бюджетное кредитование — 28,7 млрд тенге, в том числе выдача бюджетных кредитов — 38,5 млрд тенге, а их погашение — 9,8 млрд тенге, — говорится в документе. 

    Сальдо по операциям с финансовыми активами и поступлениям от их продажи составит 0 тенге.

    По данным, дефицит бюджета определен на уровне 23,9 млрд тенге, и будет профинансирован за счет поступлений от займов (30,9 млрд тенге), погашения ранее полученных займов (9 млрд тенге) и использования остатка бюджетных средств (2,1 млрд тенге).

    Решение вступит в силу с 1 января 2025 года.

    Теги:
    Бюджет Северо-Казахстанская область СКО
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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