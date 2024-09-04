Доходы кинотеатров в Казахстане упали до минимума за почти два года

Во втором квартале 2024 года объемы услуг организаций, занимающихся показом кинофильмов, составили 6,6 млрд тенге. Ниже этого уровня сумма последний раз опускалась в третьем квартале 2022 года, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Если закладывать изменение цен на услуги кинотеатров, показатель упал на треть к I кв. и на пятую часть – ко II кв. 2023 г.



По данным Бюро национальной статистики, 38% нынешних доходов пришлись на Алматы, который внес серьезный вклад в общее снижение, особенно год к году. В городе показатель упал с 4,3 млрд во II кв. 2023-го до 2,5 млрд сейчас, при росте цен на услуги на 13%.



Впрочем, доходы кинотеатров в Алматы в прошлом квартале все равно оказались гораздо больше, чем в любом другом регионе, включая Астану (там 1,8 млрд тенге). Правда, если пересчитать показатели на душу населения, то столица все-таки чуть впереди: 1,2 тыс. тенге против 1,1 тыс. Такие подсчеты, конечно, уж очень условны, но оба показателя все равно сильно отличаются от среднего по РК – 329 тенге.





