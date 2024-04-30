Доходы бюджета Астаны на 2024 год увеличатся на 105 млрд тенге

Общественный совет города Астана заслушал корректировки бюджета столицы на 2024-2026 годы. По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Кайсара Манкараева, доходы бюджета города в 2024 году увеличатся на 105 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления, в 2024 году налоговые поступления в Астане составят 95 млрд тенге, неналоговые – почти 4,8 млрд тенге.

Кайсар Манкараев заявил, что департаменту занятости и социальной защиты населения потребуется почти шесть млрд тенге из-за увеличения количества получателей социальных выплат, ремонта домов для 2,4 тысячи человек. К тому же департаменту культуры нужно около двух млрд тенге.

- Для реализации государственного творческого заказа, содержания памятника «Триумфальная арка», на капитальные затраты подведомственных учреждений и организаций культуры департаменту культуры планируется выделить дополнительные средства в размере 1,984 млрд тенге, – заявил Кайсар Манкараев на заседании общественного совета Астаны.

Ранее Кайсар Манкараев доложил о том, как будет распределен бюджет Астаны на 2024-2026 годы. По его словам, ожидаемые поступления собственных доходов за 2024-2026 годы составят 2 трлн 237 млрд 274 млн тенге, в том числе 702 млрд 316 млн тенге - в 2024 году, 738 млрд 452 млн тенге - в 2025 году, 797 млрд 122 млн тенге - в 2026 году.

Основную долю доходов составляют налоговые поступления в сумме 2 трлн 223 млрд 454 млн тенге, в том числе в 2024 году - 697 млрд 523 млн тенге, в 2025 году - 733 млрд 579 млн тенге, в 2026 году - 792 млрд 351 млн тенге.





