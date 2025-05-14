Доход в 6 млрд тенге: чем платная парковка в Астане отличается от бесплатной

Парковка — платная, безопасности — никакой

Платные парковки в Астане регулируются рядом нормативных актов, включая Правила организации автостоянок (автопарковок) и Правила пользования коммунальными платными автопарковками на территории города. И хотя в требованиях правил указано обеспечение порядка на объектах парковочного пространства, на официальном сайте «Астана Тұрақ Кеңістігі» написано, что ТОО не несет ответственности за парковочные места и автомобили.

— Парковка не является местом хранения автомобилей, ТОО «Парковочное пространство Астаны» за сохранность транспортных средств не несет ответственности. Согласно общемировой практике, концепция уличных платных парковок открытого типа не предусматривает охрану припаркованного транспорта. Форс-мажорные ситуации на территории парковки разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК, — подтвердили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Житель столицы Нурлан Саметов обращался в акимат с жалобой на ТОО. По его словам, процесс размещения автомобиля на платную парковку и оплаты за услугу крайне затруднителен: для человека, который впервые использует платную парковку, почти ничего непонятно. Сам он столкнулся с тем, что при первой оплате за целый рабочий день приложение просто пополняет баланс. Никакого оповещения нет, и в результате на следующий день гражданину пришел штраф за неуплату.

— К примеру, на платной парковке по Кунаева, 12 отсутствуют видимые знаки, шлагбаумы, четкие границы и разметки, разделяющие платную парковку от бесплатной. Нет объемных информационных табличек с видным, понятным текстом о правилах и способах оплаты парковки. Сервис онлайн-оплаты как через мобильное приложение «Парковки Астаны», так и через Kaspi.kz довольно сложный. Оплата за предыдущие сутки, несмотря на наличие этой опции в приложении «Парковки Астаны», невозможна. При этом также не предусмотрено никаких предупреждений в случае наложения штрафа, — говорит Н. Саметов.

Более того, он, как и немало других астачан, считает крайне нелогичным и несправедливым оплату парковки сотрудниками компаний, которые арендуют целые этажи в БЦ «На водно-зеленом бульваре».

— ТОО «Парковочное пространство Астаны» не обновляет разметки, не облагораживает территорию, не ремонтирует асфальт и не устраняет иные недостатки парковок: чаще это делают сами предприниматели, за свой счет. Таким образом, я, как получатель услуги, не понимаю, за что плачу, — отмечает Н. Саметов.

В своем заявлении он предложил предусмотреть оплату за предыдущие сутки, отменить платные парковки для сотрудников компаний-арендаторов в бизнес-центрах, а также внедрить механизм предупреждения о наложении штрафа за несвоевременную оплату посредством SMS.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Чья собственность и доходы

Недавно аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что парковочные станции перейдут в коммунальную собственность. Как сообщили в управлении транспорта, вопрос расторжения договора ГЧП с ТОО «Парковочное пространство Астаны» прорабатывается с декабря 2024 года, 6 февраля заключено дополнительное соглашение.

Чем же отличаются платные парковки от бесплатных? Госорган предоставил нам следующий ответ:

— Частная автостоянка (автопарковка) — места для стоянки транспортных средств, организованные негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право собственности на земельный участок либо право землепользования в соответствии с целевым назначением. Владелец частной автостоянки вправе в качестве предпринимательской деятельности самостоятельно взимать плату с владельцев транспортных средств за пользование парковочным пространством в соответствии с утвержденными тарифами. Коммунальная автостоянка (автопарковка) — места для стоянки транспортных средств, организованные уполномоченным органом, находящиеся в коммунальной собственности, за исключением территорий жилых и административных зданий.

Ответ весьма странный, поскольку, в этой части может сложиться мнение, что на коммунальных парковках денег не берут. Так ли это?

— Частный партнер до момента передачи юридического лица ТОО «Парковочное пространство Астаны» Государственному партнеру в коммунальную собственность осуществляет исполнение Договора ГЧП в полном объеме. Следовательно, все платные парковки продолжают работать в прежнем режиме. Помимо этого, в рамках текущего этапа проводится комплексная оценка всего проекта. Дальнейшее функционирование Платного парковочного пространства будет проходить через акимат, — отметили в управлении.

Так что, судя по всему, со сменой собственника парковок в Астане для обычных граждан ничего не изменится. И здесь возникает вопрос, о каких суммах идет речь. Как выясняется, средства в этой сфере крутились немалые.

— 75% от платежей, то есть от 100 тенге, поступали частному партнеру, 25% — государственному. С начала реализации проекта бюджет пополнился на 6 млрд тенге, что составляет 90% всех доходов проекта. Штрафы за неуплату парковки формируются согласно статье 597 КоАП РК «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Все штрафы попадают в бюджет города, — рассказали в транспортном управлении.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Как выявляют нарушителей

Еще один не праздный вопрос: каким образом фиксируются нарушители? Зоны платных парковок патрулируют специализированные транспортные средства с сертифицированными приборами фотовидеофиксации. То есть, для того чтобы выявить тех, кто не платит, позаботились о специальных курсирующих челноках. А если вашу машину угонят с парковки? Этим вопросом никто не озаботился. У владельцев парковки одна ответственность – по сбору денег. К этому вопросу подошли как раз очень серьезно.

Для фиксации нарушителей используются программно-аппаратные комплексы «Дозор-М». Комплекс распознает и фиксирует номер автомобиля, определяет точное место и время с помощью GPS/ГЛОНАСС, зафиксированные данные отправляются в режиме реального времени через модули мобильной связи в центр обработки, где на основании полученных фотографий и данных оплаты автоматически формируют постановления о нарушении.

— Факты нарушений на парковочных зонах передаются в управление административной полиции ДП г. Астана, и дальнейшие действия относятся уже к их компетенции. В случае возникновения спорных моментов сотрудники полиции при сверке данных вносят необходимые правки для идентификации госномера, а система формирует статистические данные и дает подсказки, — объяснили в управлении транспорта.

Куда обращаться в случае ЧП

Так как платная парковка — это такая же услуга, регулируемая гражданским законодательством, мы поинтересовались юридической стороной вопроса. Адвокат Адлет Избасаров разъяснил: да, фактически заключается договор, при котором вы оплачиваете парковку, а организация, предоставляющая услугу, обязуется предоставить вам место для временного размещения автомобиля. Однако здесь есть нюанс.

— По закону, обязанность по обеспечению сохранности автомобиля возникает только в случае, если между пользователем и владельцем парковки заключается договор хранения. Простая оплата стоянки за пользование участком дороги без предоставления дополнительных гарантий охраны не считается договором хранения, — подчеркнул адвокат.

Получается, это просто платная услуга за предоставление инфраструктуры, и никаких гарантий безопасности предоставить автовладельцам не могут.

Фото: из личного архива

— Именно поэтому на обычных городских платных парковках нет камер наблюдения; нет ответственности за угон, повреждение, кражу деталей; но при этом, если вы не оплатите услугу, может наступить штраф за нарушение правил стоянки или парковки. Это, конечно, вызывает вопросы о балансе интересов граждан и государства, особенно учитывая положение Конституции о свободном пользовании дорогами и инфраструктурой, — добавил А. Избасаров.

Что же делать, если ваш автомобиль получил повреждения на платной автостоянке? В таких ситуациях в первую очередь, объясняет адвокат, нужно подать заявление в полицию о факте повреждения имущества, обязательно затребовать записи с камер видеонаблюдения.

— Если есть камеры поблизости (не только парковочные, но и городские), можно запросить видеозаписи через полицию. Иногда свидетели помогают найти нарушителя. Но в реальности установить виновника бывает трудно, особенно если запись отсутствует или некачественная, — предупредил эксперт. — Если стоянка охраняемая и была заключена оферта о хранении (например, указано на договорных условиях, что они обеспечивают охрану), то нужно также подать претензию владельцу парковки с требованием возместить ущерб. Если парковка неохраняемая и указано, что администрация ответственности не несет, основная тяжесть поиска нарушителя ложится на самого потерпевшего через полицию.

То есть ответственность владельцев парковки наступает по закону за утрату и повреждение имущества только при наличии договора хранения (даже в виде публичной оферты на стенде). Если договора нет, потерпевшему придется искать виновника самостоятельно.

— Вывод такой. Платная парковка без охраны — это просто аренда места, которая почти не защищает права автовладельца. Ущерб на стоянке надо фиксировать сразу, вызывать полицию и добиваться расследования. Если стоянка охраняемая — тогда возможно требовать компенсацию напрямую от владельца, — заключил адвокат.

Напомним, ранее аким Астаны опроверг слухи о приватизации городских парковок.